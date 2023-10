Vereador Carlinho da Padaria requer informações a respeito do Novo Velório Municipal

O vereador questionou de que forma a área foi adquirida, se a mesma já era de propriedade do município ou se ocorreu por compra e venda amigável ou desapropriação.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Buscando entender o processo de aquisição da área em que será construído o novo velório municipal, o vereador Carlinho da Padaria requereu da Prefeitura informações a respeito do loteamento e sua compra. No documento, o vereador questionou de que forma a área foi adquirida, se a mesma já era de propriedade do município ou se ocorreu por compra e venda amigável ou desapropriação.

Entre as dúvidas apresentadas estavam: A localização da área de construção e suas dimensões; Documentos que comprovem o processo de aquisição; O valor do imóvel e a quantia programada para a construção do velório municipal.

De acordo com o vereador “as informações são para esclarecer como está sendo realizado todo o processo de construção do novo ambiente e para garantir a transparência dos atos públicos, assegurando que seja realizada de forma legal e que esteja alinhada com as necessidades e interesses da comunidade”, concluiu Carlinho.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha