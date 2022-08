Vereador Cabo Valério fiscaliza aplicação de recursos públicos na Secretaria de Esporte

Ainda no requerimento o vereador solicita que essas informações sejam enviadas de forma organizada e com impressão legível.

Foto: Prefeitura de Varginha

Com a finalidade de esclarecer dúvidas e zelar pela boa e correta aplicação dos recursos públicos, o vereador Cabo Valério, através do requerimento entregue à Prefeitura, solicitou informações referentes à movimentação de compra e abastecimento de veículo público, bem como pagamento de taxa de periculosidade e horas extras aos servidores atuantes na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Semel. “Quando fui eleito assumi o cargo de parlamentar municipal firmando compromisso com a população e com o dever inerente ao Poder Legislativo, ou seja, fiscalizar os atos do Poder Executivo. Se há alguma incongruência, a Casa vai trabalhar para voltar aos eixos”, afirmou o propositor.

No documento entregue ao Poder Público municipal, dentre os questionamentos feitos pelo vereador Cabo Valério estão o pedido de informações de gastos e utilização de cartão da Semel, dados sobre abastecimento da moto pertencente à Secretaria, pagamento de periculosidade para servidor, pagamento de horas extras no período de 2018 a 2021, além de outros pedidos. Ainda no requerimento o vereador solicita que essas informações sejam enviadas de forma organizada e com impressão legível.

Fonte: Prefeitura de Varginha