Vereador Cabo Valério busca alternativas para custeamento do transporte escolar

Preocupado em manter o direito ao transporte escolar gratuito dos alunos das escolas públicas do Município, o vereador Cabo Valério tenta buscar soluções para o conflito de interesse existente entre empresa privada e poder público. Em requerimento apresentado na Câmara de Varginha, o vereador realizou alguns questionamentos sobre os custos do transporte escolar.

De acordo com Cabo Valério, é possível encontrar alternativas. “Podemos, ao invés de utilizar o dinheiro da população para pagar as passagens dos estudantes, utilizar o subsídio do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) para custear parte do transporte escolar, senão ele todo, uma vez que a verba destinada é para esse fim. Dessa forma, a empresa atuante não se prejudica, nem os estudantes ou os cofres públicos”, aponta o vereador.

Os recursos oriundos do Fundeb são destinados/distribuídos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. “Então, para atender melhor a todos os lados, acredito que uma das saídas seja fazer o remanejamento parcial do subsídio fornecido pelo Fundo Nacional, para disponibilizar o transporte gratuito e de qualidade aos alunos da rede pública”, pontua o vereador.

No requerimento entregue ao poder executivo, o vereador questiona a quantidade de alunos que estão cadastrados para receber o cartão escolar gratuito, bem como o custo do transporte por aluno.

Fonte e foto: Câmara de Varginha