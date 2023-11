Vereador Bebeto do Posto solicita a instalação de semáforos na Avenida Boa Vista

A indicação foi encaminhada ao Poder Executivo que avaliará as condições para realização.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

A Avenida Boa Vista, no Boa Vista, é uma avenida bastante movimentada, com grande fluxo de veículos e que, muitas vezes, trafegam em alta velocidade.

Ciente dessa realidade e atendendo a pedidos da população, o vereador Bebeto do Posto apresentou uma indicação na Câmara de Varginha solicitando a instalação de semáforos em dois pontos estratégicos da avenida. “Com a intenção de prevenir os acidentes naquela região, pedi à Prefeitura que realize a instalação de semáforos em dois pontos estratégicos da avenida: um no cruzamento com a Rua Antônio Justino de Paiva e outro no ponto de intercessão entre a avenida e a Rua Jaime Venturato. Acredito que seja uma alternativa em prol da segurança dos pedestres e motoristas”, explicou o vereador.

A indicação foi encaminhada ao Poder Executivo que avaliará as condições para realização.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha