Vereador Apoliano do projeto DOM solicita infraestrutura adequada na rodovia MG-167

Desde o ano passado, o vereador Apoliano do Projeto Dom tem solicitado à Prefeitura de Varginha a instalação de iluminação pública, capina e limpeza nos canteiros laterais da rodovia MG 167, especialmente no intervalo entre a rotatória, localizada no final da Avenida Almirante Barroso e a saída para Três Pontas. Nesse percurso, três bairros são afetados, diretamente, pelas más condições da rodovia.

“As comunidades dos bairros Jardim Áurea, Park Rinaldo e Jardim Mont Serrat continuam sem ter o problema resolvido. Então, procurando atender ao pedido da população e preocupado com a segurança do povo, solicitei, novamente, providências quanto ao perigo que o trecho oferece aos moradores do em torno e aos demais varginhenses que passam pelo local”, disse o vereador.

Apoliano ainda reforçou que o espaço está em más condições, com acúmulo de sujeira no local, fazendo aumentar o risco de aparecimento de animais peçonhentos e com iluminação precária, que compromete a segurança do trânsito no local, oferecendo riscos aos munícipes que atravessam a avenida durante o período noturno e causando transtornos aos condutores de veículos que utilizam o acesso como saída e entrada dos bairros.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha