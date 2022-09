Vereador Apoliano do projeto Dom pede solução para escoamento da água das chuvas no Mont Serrat ￼￼

A fim de evitar maior preocupação e possíveis danos aos residentes próximos ao número 835 na avenida, o vereador Apoliano solicitou à Prefeitura que seja realizada a manutenção do sistema pluvial.

Foto: Divulgação Câmara Municipal de Varginha.

Adentramos no período de chuva e com ele vêm os problemas e receios da população. A Avenida João Martinho da Ponte, localizada no bairro Mont Serrat já é alvo de pedidos dos moradores da região, que temem enfrentar transtornos e danos na estrutura de seus imóveis devido à inadequação da galeria de águas pluviais, que não suporta o escoamento das águas da chuva na referida via. Diante disso, a fim de evitar maior preocupação e possíveis danos aos residentes próximos ao número 835 na avenida, o vereador Apoliano solicitou à Prefeitura que seja realizada a manutenção do sistema pluvial.

“Moradores relataram que o bueiro nesta parte da Avenida está inadequado e não consegue escoar toda água proveniente das chuvas. Já entramos na primavera, estação em que se iniciam as chuvas, se o problema for solucionado agora, com a chegada do verão, estação em que as chuvas são mais frequentes, não teremos maiores preocupações. Estamos em tempo de resolver, enquanto o problema ainda não tomou proporções maiores” disse o vereador.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha.