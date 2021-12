Vérdi visita espaço que receberá planetário no Memorial do ET, em Varginha

Na Secretaria de Turismo, o chefe do Executivo, acompanhou a obra que, segundo a própria prefeitura, já tem sua licitação em fase final.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O prefeito de Varginha, Vérdi Melo, esteve na segunda-feira (13), visitando o espaço que receberá as futuras instalações do planetário no Memorial do ET. Na Secretaria de Turismo, o chefe do Executivo, acompanhou a obra que, segundo a própria prefeitura, já tem sua licitação em fase final.

Ao lado do secretário de Turismo, Barry Charles, o prefeito visitou instalações do espaço e as futuras salas do memorial, que receberam nomes de Sol, Vênus e Saturno. Vérdi também conheceu produções realizadas pelo artista plástico e servidor, Gleiber Piva.

“Fiquei muito satisfeito com o que vi. A secretaria está muito bem instalada no espaço do Memorial do ET e o planetário, em breve, estará pronto para receber visitações” – disse o prefeito.