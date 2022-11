Vérdi participa da Conexão Empresarial Conect4 e debate economia mineira

Evento promovido pela VB Comunicação, colocou em discussão as características de Minas Gerais.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Nesta quarta-feira (9), o prefeito Vérdi Melo participou do “Connect4: Conexão Empresarial”, juntamente com outros prefeitos do Estado e o governador Romeu Zema (NOVO), em

Belo Horizonte.

O evento marcou os 14 anos da revista Viver Brasil e também os primeiros quatro anos do governo de Romeu Zema.

Durante a reunião promovida pela VB Comunicação, foram discutidas as características de Minas Gerais, seus potenciais e a gestão do governo Zema nos últimos quatro anos, assim como o que é esperado para os próximos quatro anos de governo.

Durante o evento, Zema proferiu palestra destacando grandes projetos dentre eles, a duplicação da BR-381 e o metrô de Belo Horizonte.

Segundo Zema, a partir de janeiro de 2023 será um mandato diferente com a construção do Rodoanel, a melhoria de toda malha do estado e a conclusão de hospitais regionais.

O evento contou com a visão de cinco prefeitos de cidades fundamentais ao desenvolvimento econômico e social de Minas. Varginha, Nova Lima, Uberaba, Betim e Juiz de Fora.

Na oportunidade o prefeito Vérdi Melo fez uma ampla defesa do governo de Romeu Zema e ainda relatou problemas vividos em outros governos.

“Foram anos de sofrimento com as prefeituras passando por todo tipo de dificuldades, devido à falta de repasse de recursos pelo estado. Os prefeitos não tinham recursos para manter os postos de saúde abertos, não tinham recursos para compra de medicamentos e nem para manter os serviços prestados pelo município. Essa situação só mudou com o governo de Zema”, declarou Vérdi.