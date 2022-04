Vérdi Melo visita diretores de nova empresa de chocolate em Varginha

Segundo a prefeitura, a visita a fábrica faz parte do projeto de desenvolvimento e atração de investimentos para Varginha.

Nesta quinta-feira (07), o prefeito de Varginha, Vérdi Melo, acompanhado de secretários e assessores visitou a fábrica de chocolates da GoldKo, recém-chegada na cidade.

Segundo a prefeitura, a visita a fábrica faz parte do projeto de desenvolvimento e atração de investimentos para Varginha, uma vez que a GoldKo foi uma das empresas que assinaram, em setembro de 2021, com apoio do poder público, protocolo de intenções com o município.

GoldKo

A empresa foi fundada em 2015 pela família Kopenhagen e é pioneira na fabricação de uma nova geração de chocolates produzidos por meio de alta tecnologia no e desenvolvimento inovadores para eliminar consumo de açúcar sem abrir mão do sabor e cremosidade do produto.

Em Varginha, a empresa está instalada no Porto Seco Sul de Minas, em um espaço de mais de 1000 m² e segue com planos de expansão no município.

De acordo com o prefeito, Vérdi Melo, a empresa já está em operação, gerando empregos e renda para o município. Vérdi ainda agradeceu os diretores da indústria por terem acreditado no potencial da cidade e escolhido Varginha para instalar uma nova planta e expandir ainda mais seus negócios, trazendo benefícios para a cidade.

“Dando sequência no plano de atração de investimentos para o município de Varginha, tivemos hoje a grande satisfação de visitar a indústria de chocolates GoldKo. Uma indústria que trás para a cidade alta tecnologia na produção de chocolates sem açúcar, bem como, todo seu histórico, uma vez que seus proprietários são líderes e referência na produção de chocolates. Ter uma empresa desta qualidade na cidade reforça os pilares que estamos buscando, empresas de alta tecnologia, valor agregado e geração de empregos de qualidade”, disse o secretário de desenvolvimento econômico de Varginha, Juliano Cornélio.

“Estamos muito satisfeitos com a recém-implantação da nossa fábrica aqui em Varginha e, também, com o apoio que o município tem nos dado, assim como o suporte do estado de Minas. Está sendo uma ótima experiência com mão de obra qualificada, infraestrutura adequada no condomínio Citilog e, com certeza esta é só a primeira etapa da nossa fábrica” – disse Gregory Kopenhagem Goldfinger, sócio-fundador da empresa GoldKo.

Gregory ainda completou dizendo que, com o êxito das operações, a empresa irá se expandir ainda mais, gerar mais empregos e uma externalidade positiva da fábrica para todo o mundo.

“Estamos muito orgulhosos em ter a fábrica GoldKo em nosso condomínio, uma marca de chocolates sem açúcar referência no mercado nacional. Acreditamos no crescimento da empresa e nos benefícios que ela trará para o município de Varginha”, disse Breno Paiva, diretor do Porto Seco.

Acompanharam o prefeito Vérdi, o vice-prefeito Leonardo Ciacci, os secretários da Fazenda, Wadson Camargo e de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio, o Procurador-Geral do Município, Evandro Santos, a Gerente de Comunicação e Marketing da prefeitura Carla Beraldo, a Assessora de Inovação da Sedec, Cinthia Silva e o Diretor do Porto Seco, Breno Paiva.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha