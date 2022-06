Vérdi Melo se reúne com equipe da Comissão Especial nomeada para catalogar itens do Cine Rio Branco

Comissão apresentou os primeiros resultados do trabalho.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Nesta semana o Prefeito Vérdi Melo se reuniu com os servidores nomeados para fazer parte da Comissão Especial, responsável pelo levantamento dos bens do Cine Rio Branco, desapropriado pelo município em abril.

A comissão apresentou os primeiros resultados de um trabalho minucioso, de levantamento do acervo tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), visando a retirada de todos os itens, para a reforma e revitalização do prédio.

“Criamos essa comissão com o objetivo de catalogar todos os itens que compõem o Cine Rio Branco, que serão transferidos para um local seguro, onde permanecerão até a conclusão da obra de reforma e revitalização do prédio”, contou o prefeito Vérdi Melo.

“Não queremos que as peças sejam danificadas, por isso tudo está sendo catalogado e fotografado, para somente após o serviço concluído, serem retirados”, esclareceu o prefeito.

Após a reforma, o prédio será transformado em um Centro Educacional de Eventos de Varginha”, mantendo suas características.