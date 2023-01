Vérdi Melo apresenta três novos secretários municipais

Ciacci ocupa cargo de vice-prefeito com o de secretário de Administração, Honorinho Ottoni reassume a Secretaria de Governo e a ex- secretaria de Educação, Rosana Carvalho é a nova secretária de Turismo.

O prefeito Vérdi Melo apresentou nesta sexta-feira (13), três novos secretários para se somarem a sua equipe nos próximos dois anos.

Leonardo Ciacci acumulará o cargo de Vice-prefeito com o de secretário de Administração, Honorinho Ottoni reassume a Secretaria de Governo e a ex- secretaria de Educação, Rosana Carvalho volta para ser a nova secretária de Turismo.

O prefeito reuniu com os três nessa tarde de sexta-feira, para agradecer a disponibilidade em aceitarem mais esse desafio, lembrando do papel de cada um para com o desenvolvimento de Varginha, inovando, agregando experiência e expertise. “Sejam Bem vindos é que Deus os ilumine a cada um”, disse Verdi.

Rosana Carvalho assume a Secretaria de Turismo

A ex- secretaria de Educação, Rosana Aparecida Carvalho, assume, a convite do Prefeito Vérdi Melo, a Secretaria de Turismo.

Rosana é graduada em História, Geografia, Pedagogia; especializada em gestão pública; e Mestre em Educação.

Aposentou-se pela Prefeitura Municipal de Varginha, após dedicar-se por mais de 30 anos, trabalhando como professora, psicopedagoga e Secretária Municipal de Educação (2013-2020).

Enquanto Secretária de Educação, preocupou-se em modernizar a pasta, implementar inovações tecnológicas e valorizar os servidores públicos.

Atuou em vários projetos do MEC (Ministério da Educação e Cultura); foi professora universitária por mais de 15 anos; Vice-Presidente da UNDIME – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Minas Gerais; membra do Conselho Educacional de Minas Gerais; e membra do Conselho da Fundação Cultural de Varginha/MG.

Agora, assume a Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, dando continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado, buscando promover o crescimento econômico sustentável do Município através de políticas públicas voltadas ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento do setor de turismo e lazer.

Honorinho Ottoni reassume a Secretaria de Governo

Afastado do cargo em 2022, para concorrer a uma vaga no Legislativo Mineiro, Honorinho Ottoni reassume a Secretaria de Governo, cargo que ocupou a convite do ex-prefeito Antônio Silva e do prefeito Vérdi Melo, tendo sido responsável pelo relacionamento com a Câmara Municipal, pela Divisão de Comunicação e Marketing, Ouvidoria Municipal e Relações com a comunidade.

Natural de Varginha, graduado em Ciências Econômicas pela Faceca, é concursado da prefeitura desde 1993. Foi diretor-geral dos Caic’s I e II no período de 1994 a 1996, tendo sido responsável pela implantação e coordenação das duas unidades no município. Exerceu o mandato de Vereador na Câmara Municipal de Varginha por dois mandatos, de 1997 a 2004, tendo presidido a Casa no ano de 2002 quando criou o programa “Câmara Itinerante”, levando a Câmara quinzenalmente aos bairros da cidade, aproximando a população de seus vereadores, dando maior transparência aos Atos do Legislativo desfazendo a máxima de que Vereador só vai aos bairros em época de eleição, prática esta até hoje adotada pela Câmara através do projeto idêntico denominado “Câmara nos Bairros”.

Como vereador foi ainda autor de importantes projetos, a exemplo do que estabeleceu tempo máximo para permanência nas filas dos bancos, mas que infelizmente, por falta de fiscalização, em muitas agências ainda não foi colocado em prática e do que regulamentou o Transporte Escolar na cidade, organizando esta importante prestação de serviço à comunidade.

No período de 2013 e 2014 foi Secretário de Planejamento – SEPLA onde durante sua gestão pôde desenvolver várias atividades internas, destacando-se a modificação das rotinas de trabalho sempre priorizando o bom atendimento à população, através da agilidade na tramitação dos processos, determinando prazo máximo de 30 dias para aprovação de projetos e liberação de alvarás.

Destacamos também algumas ações que marcaram sua passagem pela Sepla, como a atuação decisiva na mudança de local do Shopping, entendendo, desde o princípio, que o local atual seria muito melhor tanto para a comunidade, através da facilidade de acesso, bem como para o empreendimento, que ficaria um local bem mais atraente e visível.

Em junho de 2020, na condição de Secretário de Governo, assumiu interinamente, a convite do Prefeito Vérdi Melo, sem remuneração, a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD.

Com a saída do ex-secretário Sérgio Takeish, Honorinho Ottoni assumiu a Secretaria de Administração, e agora retorna para o Governo.

Leonardo Ciacci

Varginhense, casado com Daniela Ciacci, técnico em contabilidade pelo Colégio Cenecista Catanduvas, bacharel em Direito formado pela Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA e pós-graduado em Administração Pública pela UNICESUMAR. Foi presidente da ACIV nos anos de 2003 e 2004; Vereador por 4 mandatos consecutivos, de onde apresentou diversos projetos que se tornaram leis e hoje beneficiam a comunidade como um todo. Tendo ocupado a Presidência do Legislativo Varginhense por 3 mandatos 2009/2010, 2013/2014 e 2018. Eleito vice-prefeito em 2020, já ocupou interinamente o cargo de Secretário Municipal de Governo e agora à convite do prefeito Vérdi Lúcio Melo, ocupará a pasta da Secretaria Municipal de Administração.

Em todo seu percurso como homem público, dedicou-se em tempo integral e exclusivo pelo progresso e desenvolvimento da nossa cidade. Responsabilidade, ética, transparência e compromisso são suas diretrizes na condução dos trabalhos nos cargos públicos que já ocupou em prol da comunidade varginhense. Conhecedor das leis que regem o município, sempre debateu e lutou em defesa dos direitos do cidadão varginhense.

Foi autor das seguintes Leis:

• Lei nº 4.359 que institui a meia entrada para estudantes em eventos culturais e esportivos;

• Lei nº 4.485/2006 que cria o Conselho Municipal da Juventude;

• Lei nº 4.501/2006 que institui campanha de conscientização para doação de sangue

• Apresentou diversas proposições solicitando o envio de esforços para intensificar melhorias das várias questões relacionadas ao meio ambiente;

• Trabalhou muito junto a outras esferas de governo (municipal, estadual e federal) na busca de recursos e ações para melhorias na infraestrutura da cidade (aeroporto, revitalização do centro comercial, equipamentos para melhorias na área da saúde (tomógrafo para o Hospital Regional) dentre outras;

• Foi autor de emenda que garante ao município que as áreas doadas para a COPASA sejam devolvidas caso haja extinção do contrato com a concessionária.