Vérdi Melo anuncia obras do novo Mercado do Produtor

Chefe do Executivo esteve no terreno onde imóvel será construído.

Redação CSul / Foto: Redes Sociais

Na manhã desta quinta-feira (6), o Prefeito de Varginha Vérdi Melo acompanhado do Secretário de Obras, Willian Gregório, visitaram o terreno onde será construído o novo Mercado do Produtor. Estão sendo realizados serviços de terraplanagem.

“Estamos a todo vapor e esperamos começar a obra a todo vapor”, ressaltou o secretário de obras. De acordo com o prefeito, o projeto da obra está em desenvolvimento. “Provavelmente vamos iniciar as obras em janeiro, tão longo fique pronto, daremos início no desenvolvimento da rotatória”, destacou Vérdi.

A notícia foi divulgada nas redes sociais do chefe do executivo.