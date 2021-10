Vérdi e Ciacci participam de ação contra o câncer de mama em Varginha

A ação, denominada “Abraço Solidário”, reuniu além dos representantes do Executivo e Legislativo, diretores e colaboradores do Hospital Bom Pastor. A campanha é parte da ações voltadas ao Outubro Rosa.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo e o vice Leonardo Ciacci estiveram, nesta quarta-feira (20), no Hospital Bom Pastor. A ação, denominada “Abraço Solidário”, reuniu além dos representantes do Executivo e Legislativo de Varginha, diretores e colaboradores do hospital. A campanha é parte da ações voltadas ao Outubro Rosa.

Divulgação Prefeitura de Varginha

“Participar de projetos como este desenvolvido pela equipe do hospital, em especial, da oncologia, nos emociona e, ao mesmo tempo, motiva para continuarmos trabalhando por melhores ao tratamento de câncer. Outubro é o mês da conscientização do câncer de mama, que atinge mulheres e, por isso, é importante lembrar da prevenção” – disse Vérdi.

Ainda conforme o prefeito, segue em andamento a compra de um novo Acelerador Linear, que irá melhorar a qualidade de vida dos pacientes que necessitam da radioterapia.

Já Leonardo Ciacci parabenizou e enfatizou a todos pela iniciativa contra a doença.

Câncer de Mama

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos.

Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico.

O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.

Durante o mês de outubro, a Prefeitura de Varginha, junto com o Hospital Bom Pastor, está promovendo eventos pela cidade em prol da prevenção da doença.

O Hospital Bom Pastor, por exemplo, está realizando a campanha de arrecadação de lenços para cabeça, destinados às pacientes em tratamento

contra o câncer de mama. A ação, segundo a administração municipal, tem o intuito de resgatar o sorriso, a alegria e a autoestima das mulheres que estão em tratamento.

As doações acontecem até o próximo dia 26, nos seguintes pontos: