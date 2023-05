Vem aí a 1ª Caminhada Varginha Cidade Ativa: Promovendo Saúde e Bem-Estar

Os participantes contarão com todo o suporte necessário durante o percurso, garantindo uma experiência segura e prazerosa.

Foto: Prefeitura de Varginha

Varginha se prepara para receber a 1ª Caminhada Varginha Cidade Ativa, um novo projeto desenvolvido em parceria pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) e Secretaria Municipal de Esportes (SEMEL). O evento pretende incentivar a prática de atividades físicas e promover um estilo de vida saudável para os moradores da cidade.

A caminhada terá sua saída e chegada na Estação Cidadania (CIE) Santa Maria, localizada no endereço Av. Zoroastro Franco de Carvalho, 445 – Santa Maria, no coração da cidade, no dia 27 de maio às 7 horas da manhã. Os participantes percorrerão um trajeto de 14 km, desfrutando de belas paisagens e do clima de camaradagem que o evento proporciona.

Os participantes contarão com todo o suporte necessário durante o percurso, garantindo uma experiência segura e prazerosa. Profissionais de educação física estarão presentes para oferecer orientações e auxílio aos participantes.

A 1ª Caminhada Varginha Cidade Ativa é aberta a pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico, sendo uma excelente oportunidade para reunir familiares, amigos e a comunidade em geral em torno de um propósito comum: cuidar da saúde.

Além de proporcionar um momento de atividade física, a 1ª Caminhada Varginha Cidade Ativa também busca conscientizar a população sobre a importância de adotar hábitos saudáveis e combater o sedentarismo, um dos principais problemas de saúde enfrentados atualmente.

Para participar, basta comparecer à Estação Cidadania (CIE) Santa Maria no dia 27 às 7 horas da manhã. Vista uma roupa confortável, calce um tênis adequado e traga sua garrafa de água para se manter hidratado durante a caminhada.

Venha fazer parte desse movimento em prol da saúde e do bem-estar! A 1ª Caminhada Varginha Cidade Ativa está chegando para transformar vidas e inspirar a comunidade a adotar um estilo de vida mais ativo e saudável.

SEMEL SELECIONA APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

A Semel está recebendo propostas de apoio aos seus eventos. O apoio poderá ser realizado através de doações de produtos ou serviços como água, frutas, suplementos, protetor solar, barra de cereal, entre outros. O apoio não poderá ser em caráter financeiro.

Informações Gerais:

Evento: 1ª Caminhada Varginha Cidade Ativa

Data: 27 de maio

Local: Estação Cidadania (CIE) Santa Maria – Av. Zoroastro Franco de Carvalho, 445 – Santa Maria

Horário: Saída às 7 horas da manhã

Distância: 14 km de caminhada

Organizadores: Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) e Secretaria Municipal de Esportes (SEMEL)

Suporte oferecido: Pontos de hidratação, apoio médico, profissionais de educação física

Público-alvo: Todas as idades e níveis de condicionamento físico

Objetivo: Incentivar a prática de atividades físicas e promover um estilo de vida saudável

fonte: Prefeitura de Varginha