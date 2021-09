Veja o que funciona na véspera e no feriado de 7 de setembro em Varginha

Conforme a administração municipal, a segunda-feira (6), não será ponto facultativo, ou seja, todas as repartições públicas municipais irão funcionar normalmente – exceto instituições de ensino.

Redação Csul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A prefeitura de Varginha informou nesta sexta-feira (3), o cronograma de funcionamento de atividades para o feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, que acontece na próxima terça-feira (7). Conforme a administração municipal, a segunda-feira (6), não será ponto facultativo, ou seja, todas as repartições públicas municipais irão funcionar normalmente.

Segundo a prefeitura, a decisão em não dar o ponto facultativo partiu do prefeito Vérdi Melo. Segundo a assessoria, o motivo é a variante Delta – mutuação do novo coronavírus – que, de acordo com a administração municipal, já está circulando na região.

Confira como será o funcionamento das repartições públicas municipais: