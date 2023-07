Suspeito de riscar carros na área central é detido

Vítimas registraram boletins de ocorrência.

Redação CSul / Foto: Redes Sociais

Cinco vítimas registraram boletins de ocorrência nesta quinta-feira (29), após terem seus carros arranhados na área central de Varginha. Uma das ocorrências foi registrada na Av. Rio Branco.

Câmeras de segurança registraram a ação do suspeito na região, nas imagens é possível ver o homem rabiscar um órgão masculino no capô do veículo. O CSul em contato com a Polícia Militar, foi informado de que as vítimas se dirigiram à Base Comunitária da Polícia Militar na Praça do ET.

As vítimas relataram ter deixado os veículos estacionados ao longo da Avenida Rio Branco, para atividades diversas e quando retornaram, encontraram os veículos vandalizados. O capô e laterais estavam arranhados.

Após a ação, o suspeito teria seguido sentido as Três Bicas. Ainda conforme a PM, diante das imagens apresentadas pelas vítimas, o suspeito foi identificado.

No início da tarde desta sexta-feira, a Polícia Militar localizou o suspeito, ele foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. Os militares fizeram contato na escola onde o homem leciona.