Veículo perde freio, desce avenida e atinge carros estacionados em Varginha

O proprietário e os donos dos veículos danificados entraram em acordo no local para ressarcimento dos danos

Foto: GCMV

Na noite do último sábado (10/05), uma equipe de motopatrulhamento da Guarda Civil Municipal de Varginha (GCMV) foi acionada após um veículo VW Saveiro branco ser encontrado interrompendo uma das faixas da Avenida Castelo Branco.

Durante a verificação, os agentes constataram que o veículo havia perdido o freio e descido parte da avenida, colidindo com dois carros que estavam estacionados em frente ao Hotel Castelar. O proprietário da Saveiro foi localizado por meio do sistema Senatran e informou que havia deixado o automóvel no estacionamento do Hospital Humanitas, enquanto sua esposa passava por uma consulta médica.

Felizmente, o incidente resultou apenas em danos materiais. No local, os envolvidos chegaram a um acordo quanto ao ressarcimento dos prejuízos, não sendo necessário acionamento judicial.

Fonte: GCMV