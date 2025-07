Veículo furtado em Varginha é encontrado em Três Pontas

Foto: PMMG

Na madrugada desta quarta-feira (16/07), por volta de 00h50 a Polícia Militar recuperou um veículo que havia sido furtado no dia anterior, na cidade de Varginha. O automóvel, foi localizado abandonado às margens da rodovia MG-167, na altura do km 35, no município de Três Pontas.

A recuperação do veículo foi possível graças à rápida resposta das equipes policiais, que receberam a informação de que o carro furtado estaria transitando entre Três Pontas e Varginha. Com base nisso, foi montada uma operação de cerco e bloqueio em pontos estratégicos da rodovia.

Durante o patrulhamento, os militares encontraram o automóvel abandonado, com as portas abertas, sugerindo que teria sido deixado às pressas pelos suspeitos. O veículo foi removido ao pátio credenciado para as providências de praxe.

Participaram da ocorrência militares do 24º Batalhão e da Polícia Militar Rodoviária, demonstrando integração e eficiência no combate à criminalidade.

Fonte: PMMG