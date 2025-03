Veículo capota próximo ao Ribeirão do Santa Maria

Diante dos fatos, como não havia vítimas, imediatamente os Guardas Civis Municipais isolaram e sinalizaram o local até a chegada do guincho para a retirada dos veículos.

Foto: GCMV

Na tarde desta quarta-feira, 19/03, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha, que realizava o deslocamento sentido centro-bairro, foi acionada para atender ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um veículo capotado na Avenida Zoroastro de Carvalho, próximo ao Ribeirão do Santa Maria.

Ao chegar ao local a equipe deparou com o veículo Chevrolet Prisma, de cor preta, do município de Cachoeira de Minas, capotado na via. Em contato com o condutor do veículo este informou que ao perder o controle da direção atingiu com o seu veículo a FIAT Touro, de cor preta, do município de Varginha, que se encontrava estacionado na via, vindo a capotar.

Diante dos fatos, como não havia vítimas, imediatamente os Guardas Civis Municipais isolaram e sinalizaram o local até a chegada do guincho para a retirada dos veículos.

Fonte: GCMV