Varginhense Manu Adão se solidifica como uma das melhores atletas do BMX

Ela conquistou o W4 lugar no Mundial de BMX Racing em Copenhague

Foto: Prefeitura de Varginha

A jovem promessa do BMX, Emanuelly Alexandre Adão, fez história ao conquistar a 4ª colocação – W4 no Mundial de BMX Racing Word Championship, realizado em Copenhague, Dinamarca. A competição, que teve início na segunda-feira, dia 28 de julho, contou com atletas de todo o mundo e foi marcada por grandes emoções.

Na categoria aro 24 cruiser, para competidores de 11 a 12 anos, Manu Adão se destacou entre 30 atletas e garantiu seu lugar como semifinalista, demonstrando habilidades excepcionais e determinação. Contudo, foi na categoria girls aro 20 BMX que ela realmente brilhou, enfrentando uma concorrência acirrada de 80 atletas de mais de 20 países. Com uma performance impressionante, Emanuelly alcançou a W4 colocação geral, solidificando seu nome entre as melhores do mundo.

Em suas palavras, “MARCHA”, Manu expressa sua paixão e determinação pelo esporte. Com apenas 10 anos, ela já é exemplo de dedicação e talento, levando o nome de Varginha ao pódio em uma das competições mais prestigiadas do BMX.

A trajetória de Manu Adão – que á atleta da Prefeitura de Varginha – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL) / Associação Varginhense de Amigos do Bicicross (AVAB) é um testemunho do esforço e da perseverança, e sua conquista no Mundial é uma fonte de inspiração para jovens atletas em todo o Brasil. A expectativa agora é ver o que o futuro reserva para essa talentosa ciclista, que, com certeza, ainda tem muito a oferecer ao mundo do BMX.

Fonte: Prefeitura de Varginha