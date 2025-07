Varginha volta a sediar Conferência Regional das Mulheres

Há 10 anos não era realizada a Conferência das Mulheres.

Foto: Prefeitura de Varginha

O prefeito Leonardo Ciacci deu as boas-vindas aos participantes da Conferência Regional de Políticas Públicas para Mulheres, na manhã desta quarta-feira (23), no auditório da Faculdade de Direito de Varginha – Fadiva.

Em especial, o prefeito saudou os representantes de outros municípios que até às 17h debatem o tema “Mulheres Mineiras – construindo políticas públicas inclusivas e transformadoras”. Leonardo afirmou em seu discurso que há muito o que fazer em prol das mulheres para uma sociedade mais justa e igualitária.

Também presente na Conferência, que é uma realização da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Minas Gerais em parceria com o Instituto Periférico, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Social, Manoel Magalhães declarou que “é um momento de compreendermos a sociedade a partir do olhar da mulher. É onde a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social de Varginha – SEHAD aprende a ver o mundo desse ponto de vista. Por isso a Conferência é, portanto, celebração das conquistas das mulheres e lugar de reivindicação da concretização e da melhoria de seus direitos”.

A presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Bárbara Ravenna registrou que “o país vive um momento de reconstrução das políticas públicas para as mulheres. Queremos um Brasil e uma Minas Gerais com justiça de gênero”.

Nessa Conferência em Varginha serão eleitas as delegadas que vão participar da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, prevista para ocorrer em agosto, em Belo Horizonte. O tema deste ano é “Mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas”. Da mesma forma, durante a Conferência Estadual, são eleitas as delegadas que representarão Minas na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que será realizada de 29/9 a 1º/10, em Brasília.

Mais informações podem ser conferidas no Instagram @mulheres_de_minas

Fonte: Prefeitura de Varginha