Varginha volta a receber Voos da Azul Linhas Aéreas a partir do dia 08 de outubro

Os voos de BH para Varginha partirão às 09h10, com previsão de chegada às 10h35. No sentido contrário, os voos de Varginha para Confins decolarão às 11h00, com previsão de pouso às 12h25.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha informa a população da cidade e região, o retorno dos voos semanais da Azul Linhas Aéreas ao Aeroporto de Varginha, a partir do dia 08 de outubro. Com a nova malha aérea, a cidade voltará a receber voos regulares às terças, quintas e domingos, fortalecendo a conexão entre Varginha e Belo Horizonte (Confins).

Os voos com destino a Varginha (VAG) partirão do Aeroporto de Confins (Belo Horizonte) às 09h10, com previsão de chegada às 10h35. No sentido contrário, os voos de Varginha para Confins decolarão às 11h00, com previsão de pouso às 12h25.

As passagens já estão disponíveis para compra no site da Azul Linhas Aéreas, no endereço https://www.voeazul.com.br. Esta é uma excelente oportunidade para a população de Varginha e região se conectar de maneira rápida e eficiente com a capital mineira.

Fonte: Prefeitura de Varginha