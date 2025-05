Varginha vence Serrania por 5 a 0 na LIDARP

Próxima partida da equipe de Varginha será dia 31, contrao time de Divisa Nova, no campo do adversário.

Foto: Prefeitura de Varginha

A equipe Sub-15 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Varginha, SEMEL, jogou em casa neste sábado, 17, pela Liga do Alto do Rio Pardo, LIDARP, e venceu a equipe de Serrania pelo placar de 3×0

A partida foi realizada no Campo “Nego Horácio”, no bairro Vila Barcelona. Os gols da equipe varginhense foram marcados pelos atletas Pietro Caldeira e John Henry na primeira etapa e Otávio Caetano no segundo tempo de jogo.

Com o resultado, Varginha lidera a chave B da competição com duas vitórias em duas partidas. Na sequência da tabela estão as equipes de Serrania, Paraguaçu, Pouso Alegre e Divisa Nova. Outras 10 equipes estão na competição, divididas em duas chaves. Classificam-se para as quartas de final, duas equipes de cada chave, e duas equipes melhores colocadas na terceira posição geral. A próxima partida da equipe de Varginha será dia 31, contrao time de Divisa Nova, no campo do adversário.

Varginha sempre figura entre as equipes destaques da competição em diversas modalidades. A categoria Sub-13 de futebol foi campeã em 2024 e jogará no próximo sábado, 24, em Campestre, contra a equipe de Caldas. O time venceu a equipe de Serrania na primeira partida deste ano pelo placar de 5×0. A categoria Sub-17 participará do evento no segundo semestre.

As equipes de futebol da Semel tem o comando dos técnicos desportivos Wendel de Oliveira e José Lourenço, que acreditam nesta competição como uma ótima oportunidade para motivar e desenvolver os diversos atletas das equipes e escolinhas de futebol da SEMEL. “São mais de 200 participantes nas nossas escolinhas, em um projeto consolidado com mais de 20 anos. Sem dúvidas, nosso propósito sempre foi muito além dos resultados dos jogos. Sempre será na formação dos jovens, o que faz com que os resultados apareçam naturalmente”, afirmam os professores.

A participação na LIDARP tem o apoio da Prefeitura de Varginha, voluntários e da iniciativa privada.

Fonte: Prefeitura de Varginha