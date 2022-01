Varginha ultrapassa marca de 250 mil doses de vacinas já aplicadas contra o Coronavírus

Segundo o ‘Vacinômetro’, até a manhã desta quarta-feira, foram aplicadas 111.689 da 1ª dose; 847 da dose pediátrica, 104.835 da 2ª; 30.429 da dose de reforço e 2.615 da dose única.

A Prefeitura de Varginha comunicou nesta quarta-feira (26), que o município ultrapassou a marca de 250 mil doses aplicadas da vacina contra o novo coronavírus.

Vale ressaltar que, estão sendo imunizadas crianças de oito anos ou mais na cidade. Para a imunização infantil é necessário levar o cartão de vacinas e aguardar um intervalo de 15 dias caso ta criança tenha sido imunizada com outras vacinas.

O link para cadastro de crianças com comorbidades ou deficiência está disponível no site da Prefeitura de Varginha. Nesta quinta-feira (27), serão imunizadas crianças de 7 anos ou mais. Além das dozes da Pfizer, Varginha também irá imunizar crianças com a CoronaVac.

Locais e horáriospara vacinação do público de 12 anos ou mais

Unidades de Saúde

UBS Imaculada; UBS Sion; UBS Jardim Colonial; UBS Mont Serrat e Central Municipal de Vacinas

Horário: das 15h às 20h (segunda a sexta); 12h às 16h (sábado)

Locais e horários para vacinação do público de 05 anos a 11 anos

Unidades de Saúde

UBS Imaculada; UBS Sion; UBS Mont Serrat e Central Municipal de Vacinas (Rua Santa Catarina, 480 – Bom Pastor – antiga policlínica do Bom Pastor)

Horário: das 07h30 às 11h30 (segunda a sábado)

Outras informações

As doses de reforço para pessoas de 18 anos ou mais, cuja segunda dose tenha sido feita há 4 meses ou mais também seguem sendo aplicadas.

As segundas doses já agendadas no cartão de vacinação seguem sendo aplicadas.

Continua a antecipação de segundas doses de Pfizer para a população de 12 anos ou mais que já tenha completado 21 dias da primeira dose.