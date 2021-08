Varginha terá repasse de R$ 2 milhões para conclusão de revitalização do Theatro Capitólio

Prefeito Vérdi Melo e diretor superintende da Fundação Cultural, Marcos Benfica, estiveram em Brasília visando resolver questões de interesse da cidade; segundo Vérdi, viagem foi de suma importância.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Nesta quinta-feira (5), o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, acompanhado do superintendente da Fundação Cultural, Marcos Benfica, viajou a Brasília para resolver questões de interesse do município. Segundo a assessoria de comunicação da administração municipal, Vérdi e Benfica foram recebidos no Senado Federal pelo diretor da casa, Alexandre Silveira.

Ainda conforme a prefeitura, no encontro, que contou com auxílio de deputados e senadores, foi conseguido o repasse de R$ 2 milhões para ser investidos em obras de infraestrutura e conclusão da revitalização do Theatro Capitólio.

Ainda na viagem, Vérdi e Marcos Benfica foram até a residência do senador Rodrigo Pacheco que, conforme o Executivo, deixou portas abertas para resolver questões do interesse de Varginha.

“Foi uma viagem muito importante. Não apenas pelos recursos que conseguimos, mas, sobretudo, por termos resolvidos alguns processos de interesse do município, que estavam parados no Ministério da Cidadania” – disse Vérdi.

Vérdi agradeceu, também, o apoio do deputado Dimas Fabiano, que intermediou a visita à casa do senador Rodrigo Pacheco, no Senado e no Ministério da Cidadania, onde foram muito bem recebidos.