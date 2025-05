Varginha terá atividades educativas durante Junho Verde

Escolas, empresas, projetos sociais podem solicitar palestras sobre a importância de cuidar do meio ambiente

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, está preparando a Campanha Junho Verde com diversas atividades educativas.

A Campanha Junho Verde, fundamentada na Lei 7081, de 2023, tem o objetivo de promover ações ambientais em parceria com escolas, universidades, empresas, comércio e sociedade civil para despertar toda a população para a importância de cuidar do meio ambiente.

A programação das atividades será divulgada em breve.

As entidades e instituições interessadas em estabelecer parcerias podem preencher o formulário disponível no link https://forms.gle/BL9Vny4MBgpMi2ES7 e assim poderão incluir suas atividades no Junho Verde.

O Setor de Educação Ambiental da SEMEA também está com a Agenda de Palestras aberta para o mês de junho para atender escolas, empresas, projetos sociais, entre outros, mas as vagas são limitadas.

Reserve já a sua palestra entrando em contato conosco pelo e-mail jaara.cardoso@varginha.mg.gov.br.

Fonte: Prefeitura de Varginha