Varginha tem saldo positivo na geração de empregos formais, conforme Caged

Setores de serviços, indústria e construção foram os que mais geraram vagas no município.

Redação CSul / Foto destaque: Prefeitura de Varginha

A cidade de Varginha voltou a registrar saldo positivo na geração de vagas de emprego com carteira assinada no mês de fevereiro, conforme dados emitidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Segundo a pesquisa, Varginha registrou 2.305 contratações e 1.970 desligamentos, ou seja, um saldo positivo de 335 vagas.

Ainda de acordo com o Caged, o setor que mais gerou empregos foi o de serviços, sendo 1.145 admissões contra 975 desligamentos, ou seja, um saldo de 170 postos de trabalho.

Em seguida, o setor de indústria protagoniza com saldo de 91 vagas, resultado de 305 contratações e 214 desligamentos.

Outro setor que, também registrou números positivos é o de construção. De acordo com o Caged, foram 207 contratações contra 154 desligamentos, um saldo de 53 vagas.

O comércio e agropecuária aparecem com o menor saldo na geração de vagas. Sendo 598 contratações no comércio e 587 desligamentos, ou seja, um saldo de 11 vagas. Enquanto a agropecuária no município, efetuou 50 contratações e 40 desligamentos, com um saldo de somente 10 oportunidades de trabalho.