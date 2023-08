Varginha tem representação no Ministério da Educação

Varginha mais uma vez desponta no cenário nacional por apresentar uma educação à frente dos municípios do Estado.

Foto: Prefeitura de Varginha

A coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação Gisele Maria Martins foi empossada representando a UNDIME de Minas Gerais

Aconteceu na última terça-feira, 25/07 no Ministério da Educação – MEC, em Brasília a posse dos membros da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa) do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Este compromisso é uma política pública do Governo Federal cujo objetivo é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, conforme previsto na meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE). O Programa busca, ainda, garantir a recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização, de 100% das crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano, tendo em vista o impacto da pandemia para esse público.

A coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação Gisele Maria Martins foi empossada representando a UNDIME de Minas Gerais juntamente com Jânua Caeli Gervásio Galvão, Assessora Chefe de Articulação Municipal da SEE.

Elas estarão à frente dos 853 municípios mineiros liderando a implantação de programas de formação, gestão e acompanhamento dos processos pedagógicos, com ações de formação e desenvolvimento de professores, equipes gestoras das escolas públicas e técnicos, das redes municipais e estaduais de ensino.

Varginha mais uma vez desponta no cenário nacional por apresentar uma educação à frente dos municípios do Estado. A implantação do projeto Alfabetiza Mais Varginha, ocorrida no início do mês de julho, contribuiu muito para que Varginha se fizesse presente na representatividade do Renalfa.

A secretária de Educação de Varginha, Juliana de Paula Mendonça afirma que “o trabalho realizado com compromisso, planejamento e o engajamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação impulsiona cada vez mais o sucesso de nossa rede. A escolha de Varginha como representante da UNDIME em Minas Gerais vem reforçar que as decisões tomadas são assertivas e colocam nossas crianças em posição privilegiada por receber um ensino pautado em políticas públicas de qualidade. Precisamos garantir os direitos dos nossos estudantes. Ensinar é nosso dever, aprender é direito da criança!!

“Nossa Educação é motivo de orgulho para todos nós. Tudo isso é resultado do comprometimento dos nossos profissionais que não medem esforços para oferecer o que há de melhor para os alunos da Rede Municipal de Educação de Varginha”, disse o prefeito Vérdi Melo.

Fonte: Prefeitura de Varginha