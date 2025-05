Varginha tem Plano de Ação da Política Nacional Aldir Blanc – Ciclo 2 – aprovado

O município de Varginha teve seu Plano de Ação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) aprovado pelo Governo Federal, em medida que garante a destinação de recursos federais para o setor cultural em 2025.

A aprovação, anunciada nesta sexta-feira (09/05), permitirá que a cidade receba investimentos voltados ao fomento de artistas, grupos, coletivos e manifestações culturais locais. O valor estimado neste ciclo é de R$ 1.027.562,89.

Coordenado pela Fundação Cultural de Varginha, o plano faz parte da estratégia nacional de descentralização dos recursos da cultura, prevista na PNAB. A política busca fortalecer a atuação de estados e municípios, ampliando o acesso da população à produção cultural e valorizando a diversidade artística brasileira.

Com os recursos assegurados, a prefeitura pretende impulsionar ações que promovam a identidade cultural da cidade e incentivem a participação da comunidade em atividades culturais. Segundo Marquinho Benfica, “a medida reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização das expressões artísticas locais e o fortalecimento do setor”.

