Varginha tem duas escolas classificadas para a etapa estadual do JEMG

CEFET no Vôlei de Praia Feminino e Handebol Masculino da E.E. Professora Aracy Miranda

Foto: SEMEL Varginha

A etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) chegou ao fim após um mês de competições entre quase 10 mil atletas. A penúltima etapa dos Jogos foi disputada em seis regiões do estado e agora os finalistas se preparam para a Etapa Estadual da competição, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Em Varginha, a equipe de Handebol Masculino da E.E. Professora Aracy Miranda, Módulo II, se sagrou campeã ao vencer a equipe da Escola Humberto Sanches, de São Lourenço, pelo placar de 27 a 24. Com esse resultado, a equipe irá representar o sul de Minas na fase estadual dos Jogos Escolares.

Quem também garantiu vaga para a fase estadual foi a dupla do CEFET no Vôlei de Praia Feminino, Módulo II. As meninas conquistaram o vice-campeonato após uma campanha impressionante.

Além disso, Varginha se destacou com o vice-campeonato da equipe de Basquete Feminino Módulo I do Colégio Marista. O Colégio Marista também garantiu a medalha de bronze no Basquete Masculino Módulo II.

Outra equipe que chegou à final foi a de Futsal Feminino Módulo II da Escola Afonso Pena. Em uma final muito disputada, as meninas não conseguiram superar a forte equipe de São Sebastião do Paraíso, perdendo por 2 a 1.

Quem garantiu também o bronze foi a equipe de Vôlei Feminino Módulo II da Escola Pedro de Alcântara, vencendo a equipe de Piumhi no tie-break.

Os vencedores das duas etapas irão representar Minas Gerais nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, nos Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil, e nas Paralimpíadas Escolares, organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

“Tudo o que foi realizado nas etapas microrregional e regional se consolida na disputa final. Agora, vamos conhecer os campeões depois de uma semana de muita disputa e de fortalecimento do esporte no nosso estado”, pontua Tomás Mendes, subsecretário de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG).

Classificados da etapa regional

A etapa regional dos jogos foi disputada entre junho e julho deste ano, nas cidades de Oliveira, Curvelo, Extrema, Araguari, Ubá e Caratinga. Mais de 2 mil jogos foram realizados nas seis sedes.

A lista completa dos classificados pode ser consultada, conforme regional, nos links abaixo:

Fonte: Sedese MG / Com informações SEMEL Varginha