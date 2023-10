Varginha tem cinco educadores finalistas no Prêmio Ação Destaque da Editora Opet

Os finalistas irão à Curitiba para a etapa final, de apresentações, no período de 20 a 22 de novembro, durante o XI Seminário Nacional de Gestores Municipais.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Editora Opet acaba de divulgar os trabalhos finalistas do 13º Prêmio Ação Destaque. Na primeira etapa foram avaliados 493 projetos oriundos de 65 redes municipais de ensino dos Estados do Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Os finalistas irão à Curitiba para a etapa final, de apresentações, no período de 20 a 22 de novembro – durante o XI Seminário Nacional de Gestores Municipais.

Cinco educadores da Rede Municipal de Ensino de Varginha serão reconhecidos e agraciados com o prestigioso prêmio, que nesta etapa, classificará os 1os, 2os e 3os lugares de cada categoria. O Prêmio Ação Destaque é uma honraria merecida para esses profissionais notáveis, que com seu compromisso e empenho, promoveram o interesse, a curiosidade, a criatividade, a empatia e o pensamento crítico, junto aos estudantes.

As cinco finalistas são:

Professora Cristiane Dixini Bernardes Miranda – EM São José

Professora Gislene Bernardes Vitor – EM Paulo Cândido de Figueiredo

Professora Mislaine do Carmo Cardoso – EM José Augusto de Paiva

Supervisora Janayna Silva Santos Lopes Reis – EM Prof. Wanderley Bueno de Oliveira

Coordenadora Vânia de Fátima Flores Paiva – Secretaria Municipal de Educação

A secretária municipal de Educação, Juliana de Paula Mendonça ressalta a importância dessa atuação das profissionais que se destacaram dentre tantos participantes: “Ficamos muito orgulhosos com a participação de todos os profissionais da rede de ensino de Varginha que concorreram ao prêmio, e mais ainda com as finalistas, que mostraram tanta dedicação e empenho para promover o compartilhamento de saberes, ideias e olhares sobre o fazer da educação. Exaltamos aqui todo o trabalho realizado por elas!”

Esses educadores merecem todo o nosso reconhecimento e homenagem pela dedicação incansável que demonstram e pelo impacto positivo que têm na vida de seus educandos e na sociedade como um todo. Parabenizamos também às equipes escolares envolvidas com os trabalhos dos professores premiados. É com grande honra, que celebramos seus esforços e realizações notáveis no campo da educação, em nosso município.

Texto: Solange Conde/SEDUC – Varginha/MG