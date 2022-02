Varginha soma seis mortes por Covid-19 em 24 horas

Em boletim emitido pela prefeitura, através da Secretaria de Saúde, município registrou duas mortes na segunda-feira e voltou a registrar óbitos nesta terça-feira.

Redação CSul / Foto destaque: Imagem Ilustrativa

Os casos do novo coronavírus seguem sendo registrados em Varginha. Na última segunda-feira (7), a prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou a morte de duas pessoas em decorrência do vírus, as vítimas fatais foram uma mulher e um homem. A idade das vítimas não foi informada.

Além dos óbitos, na segunda-feira, Varginha registrou 100 novos casos da doença. Conforme o boletim, o município registrava um total de 25.824 casos confirmados.

Quatro novas mortes

Nesta terça-feira (8), através de novo boletim epidemiológico, a Secretaria Municipal de Saúde voltou a confirmar óbitos, as vítimas são, uma mulher e três homens. As idades não foram informadas.

Além das vítimas fatais, o município contabilizou 202 novos casos. Os infectados são 107 mulheres e 95 homens.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, dos novos infectados, cinco homens (35, 44, 56, 81 e 86 anos) e três mulheres (40 ,63 e 76 anos) estão internados.

Varginha soma 26.026 casos, sendo que 375 deles evoluíram para óbito. Ainda conforme boletim epidemiológico, duas mortes ainda estão em investigação.