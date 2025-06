Varginha sedia encontro para debater propostas de desenvolvimento para as cidades

Evento promovido pelo Crea-MG marca etapa regional do Congresso Estadual de Profissionais (CEP)

Foto: Reprodução

Na próxima segunda-feira, dia 02 de julho, o município de Varginha, no Sul de Minas, sedia um dos 23 encontros regionais preparatórios para o 12º Congresso Estadual de Profissionais (CEP), promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). O evento será realizado às 18h30, na Inspetoria do Crea-MG – Rua Justiniano Paiva, 03, Vila Bueno, e é aberto ao público.

Profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências vão discutir propostas que têm como base o tema “Engenharia, Agronomia e Geociências no desenvolvimento das cidades”, e devem se concentrar em cinco eixos temáticos:

Acessibilidade e mobilidade urbana

Saneamento básico

Engenharia pública

Qualidade ambiental

Desenvolvimento sustentável

Aprovação das propostas

A etapa regional representa a segunda fase do processo preparatório do CEP. Ao contrário dos encontros locais, realizados entre maio e junho em todas as regiões de Minas, os encontros regionais incluem duas votações: uma para a seleção de delegados que representarão a região na etapa estadual, e outra para a aprovação de propostas produzidas na etapa local.

As proposições seguem para o encontro estadual, que acontece no dia 14 de agosto, na sede do Crea-MG, em Belo Horizonte. Em seguida, os temas passam por mais uma seleção para serem levados ao Congresso Nacional de Profissionais (CNP), nos dias 10 e 11 de outubro, em Vitória (ES).

O presidente do Crea-MG, engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Torres Gervásio, destaca a importância da participação de engenheiros, agrônomos e geocientistas da região.

“Os encontros regionais são espaços de escuta e formulação. É o momento de apresentar propostas que respondam aos desafios das cidades e que podem, mais adiante, influenciar políticas públicas no país”, afirma.

Além da participação presencial, os profissionais também podem enviar propostas até o dia 10 de agosto, por meio do site: https://congressosprofissionais.confea.org.br/

Fonte: Crea-MG