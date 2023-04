Varginha sedia encontro de carros rebaixados

Foto: Fundação Cultural de Varginha

No dia 21 de maio (domingo), Varginha vai sediar o Encontro de Carros Rebaixados. O evento será realizado a partir das 9h na Alameda Olívio Bregalda, no bairro Santa Luiza (abaixo do shopping de Varginha).

O local foi recém-inaugurado pela prefeitura e conta com um amplo espaço para a exposição de carros antigos turbo rebaixados de Varginha, de expositores de outras cidades da região e também de Belo Horizonte e São Paulo.

Os donos de veículos rebaixados podem fazer inscrição pela Plataforma Sympla pelo link https://www.sympla.com.br/evento/casa-dos-baixos/1866888.

Haverá também a participação dos influenciadores digitais Nicolas e Igor da Low Cars, canal no YouTube que conta com 546 mil inscritos. No Instagram, os dois somam quase 1 milhão de seguidores.

A entrada é gratuita. O encontro contará com praça de alimentação, Stands da área automotiva, espaço kids e som ambiente.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 9 9136-7936 com o organizador Denner Luiz. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha