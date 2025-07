Varginha sedia encontro de capoeira com mestres renomados

O evento acontece na Estação Cidadania, com entrada gratuita.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Entre os dias 17 e 19 de julho, Varginha será o cenário de uma grande celebração da cultura afro-brasileira com a realização do 30º Batizado e Troca de Graduações e da 7ª edição do 12 Horas de Capoeira. O evento acontece na Estação Cidadania (Av. Zoroastro Franco de Carvalho, 445 – bairro Santa Maria), com entrada gratuita.

Organizado pela U.N.I.D.A.D.E C.A.S.A D.A C.A.P.O.E.I.R.A sob a direção do Mestrando Pé de Vento, o encontro reúne alguns dos principais nomes da capoeira brasileira em três dias de intensa programação. A expectativa é reunir praticantes, mestres e admiradores da capoeira em um ambiente de troca, aprendizado e resistência cultural.

A programação inclui oficinas, vivências e aulas práticas com mestres vindos de diversas partes do Brasil. Um dos destaques é a realização dos Jogos Abertos de Capoeira, com disputas nas categorias infantil, juvenil, amador e absoluto. As competições valem pontos para a seletiva e o ranqueamento do Circuito VMB – Volta ao Mundo Bambas, considerado o maior campeonato de capoeira do mundo.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha