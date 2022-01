Varginha se torna referência na atração de empresas e geração de empregos em 2021

Abertura de empresas em Minas cresceu 23% em 2021.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Em 2021, 69.041 empresas foram constituídas em Minas Gerais, expansão de 23% em relação aos negócios abertos em 2020, quando o número foi de 56.040. Por outro lado, houve redução de 5% na quantidade de empreendimentos que fecharam as portas. No ano passado, 39.396 encerraram as atividades, contra 41.436 em 2020. Os dados são da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg).



Os resultados positivos são fruto da política da atual gestão, que prioriza ações para incentivar o empreendedorismo, eliminar a burocracia e melhorar o ambiente de negócios para quem quer investir e gerar emprego e renda no estado.

Dentre as iniciativas, Minas Gerais lidera o ranking brasileiro de dispensa de alvarás para atividades classificadas como de baixo risco. Com a inserção de 701 atividades que não necessitam de alvará e exigências normativas, o Estado se destaca no cenário nacional como referência para alavancar o crescimento econômico.



Entre as empresas classificadas como de baixo risco e que não oferecem perigo à saúde e segurança da sociedade estão bares, padarias, salões de beleza, lojas de roupa, borracharias, entre outros empreendimentos.



Revogômetro



Além disso, 460 atos obsoletos foram revogados de 2019 a 2021, sendo 133 atos de janeiro a outubro de 2021, o que mostra o esforço para fazer Minas Gerais avançar e atrair investimentos.



Liberdade Econômica



Minas Gerais registrou adesão histórica de 190 municípios que assinaram Decreto de Liberdade Econômica. A lista envolve cidades de várias regiões do estado que formalizaram intenções por meio de decretos municipais e diretrizes do programa Minas Livre Para Crescer.



O projeto estratégico do Governo de Minas reduz a burocracia e os entraves para potencializar o desenvolvimento econômico, criando um ambiente propício aos negócios e impactando a vida de milhões de mineiros e empreendedores de todos os portes.



O decreto estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, além de dispor sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Assim, órgãos estaduais devem, na liberação de qualquer atividade econômica, estabelecer um prazo de até 120 dias para análise do pleito. Caso a resposta não seja enviada ao solicitante dentro desse período, o pedido será aprovado tacitamente.



Outra medida é a simplificação. Com isso, documentos digitais passam a se equiparar aos documentos físicos para comprovação de direitos relacionados ao exercício de atividade econômica.



Recorde histórico



A marca histórica de R$ 191 bilhões em atração de investimentos nos últimos 36 meses de gestão é outra demonstração da eficiência das políticas de desenvolvimento econômico do Estado.



Deste montante, R$ 86 bilhões já são realidade com empresas operando no estado. Com a chegada dos investimentos, Minas terá a criação de aproximadamente 100 mil empregos diretos. Ao todo, nos últimos três anos, foram 281 projetos em 118 municípios.



Varginha

O ano de 2021 deixa um marco no desenvolvimento econômico de Varginha, ao começar pela inauguração da nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um espaço preparado para receber o empresário, sendo a primeira secretaria de desenvolvimento econômico do país dentro de um hub de inovação.



Adesão ao programa do governo estadual “Minas Livre para crescer”. Sendo a primeira cidade mineira a assinar o decreto de liberdade econômica, trabalhando pela celeridade e desburocratização para abertura de empresas.



“Outra ação de grande relevância para o desenvolvimento econômico para o município foi a parceria com o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas- INDI, agora denominado Invest Minas e a SEDE – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que coloca Varginha na rota do desenvolvimento”, destaca prefeito Vérdi Melo.

De acordo com João Paulo Braga, CEO na Invest Minas – Agência de Promoção de Investimento de Minas Gerias, a missão da Invest Minas é atrair empresas e investimentos para o estado de Minas Gerais e para que essa missão possa ser bem sucedida a parceira e trabalho conjunto com os municípios é fundamental. E neste caso varginha tem se destacado tanto pela solidez de seu trabalho conosco e também na forma que o município tem sido ativo na política de atração de investimentos.

Números



Em 2021, Varginha registrou um crescimento de 17,2% em comparação com 2020 na abertura de novas empresas. Foram 3.327 empresas abertas contra 1.287 empresas extintas. Gerando uma um saldo positivo de 2.040 empresas de acordo com o site oficial do governo. Empresas de pequeno porte e microempresas representam 3.215 empresas deste total.



Em 2020, o saldo na criação de novas empresas foi de apenas de 107, quando a cidade registrou a abertura de 2.791 e teve 2.684 empresas extintas.



Já em relação a geração de empregos, de acordo com os dados do CAGED, o acumulado até o mês de novembro foi 20.582 admissões e 18.066 desligamentos, um saldo positivo de 2.516 empregos. O setor que mais gerou empregos foi o de serviços, seguido de comércio. Em 2020 Varginha fechou com saldo negativo de – 395 empregos, tendo admitido 17.095 e demitido 17.490.



Portanto, Varginha segue com foco no desenvolvimento econômico, aliado aos investimentos constantes na educação, na saúde, na infraestrutura como obras importantes e na aquisição de novas áreas industriais e principalmente, na qualidade de vida.

Ainda em 2021, a cidade assinou o protocolo com 12 novas empresas. Algumas já entrando em funcionamento e outras em implantação rápida, bem como o apoio à empresas em expansão na cidade. Após estes anúncios, também aconteceu a chegada do Centro de Distribuição do Mercado Livre, atendendo cerca de 70 cidades a partir de Varginha; e, além disso, o anúncio do aumento do CD do Grupo Boticário, também na cidade, ambos instalados no condomínio do Porto Seco.