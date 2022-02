Varginha se torna referência com o maior prédio residencial de Minas Gerais

É nítido, que no Brasil, as capitais sempre se destacaram quando se trata de qualquer referência que faça alusão à grandeza. Os grandes eventos, as grandes empresas, o grande número de pessoas, e principalmente as grandes construções.

O setor imobiliário por depender de grandes investimentos, buscar um público amplo e dar liquidez e boas margens aos incorporadores, construtores e investidores na maioria das vezes define como foco as maiores cidades do país para implantar seus mais belos e maiores projetos.

Fato é que essa história vem ganhando capítulos diferentes, e algumas cidades que não são capitais e nem contam com os maiores índices populacionais do país tem se colocado como referência nacional neste setor que é considerado o melhor e mais seguro para se investir há décadas. Temos como exemplo a belíssima Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que conta hoje com vários prédios em destaque, inclusive as maiores torres de todo o continente.

No ano passado, mais uma cidade entrou para este seleto hall de destaque nacional e ganhou um empreendimento para se orgulhar, sendo espelho de todo o potencial de crescimento e vantagens que oferece para investimentos. Varginha/MG é a cidade do New York Tower, o maior empreendimento residencial vertical de toda Minas Gerais.

Com um design único e a proposta de oferecer a experiência de viver em um resort, o gigante vem com mais de 25 opções de lazer e comodidade, apartamentos amplos e exclusivos, além do foco principal do CEO e responsável pelo empreendimento Renan Barbosa, a segurança total para os futuros moradores. Uma arquitetura reconhecida em cenário nacional e internacional e um planejamento de obras impecável, vem mostrando que o empreendimento é um dos mais completos e belos do Brasil.

A empresa responsável por este magnífico empreendimento é a Barbosa Incorporadora, que sempre faz lembrar o potencial da cidade de Varginha e o grande benefício que uma obra desse porte traz a toda região. Nas palavras do presidente da empresa Rafael Barbosa ´´ Varginha é uma cidade maravilhosa, com um potencial para investimentos enorme e o New York Tower vem para demonstrar a todo o país o quão grande é esta parte de Minas Gerais“.

Fica claro que com a seriedade da empresa responsável e a grandeza deste projeto, a cidade de Varginha se coloca em destaque no cenário nacional, gera mais oportunidades, atrai investidores e abre possibilidades para potencializar o desenvolvimento. A cidade do mais belo Shopping de toda a região, do comércio e exportação de café e do Porto Seco, agora também é a cidade do New York Tower.