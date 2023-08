Varginha + Saudável: um Dia de Bem-Estar

O objetivo é incentivar a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis, fortalecendo a relação entre o corpo e a mente

Foto: Prefeitura de Varginha

Varginha se prepara para um evento imperdível que promete diversão, saúde e bem-estar. É o Varginha + Saudável, uma iniciativa que é mais um exemplo do compromisso da Prefeitura com a qualidade de vida das pessoas, por meio das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer (SEMEL) e da Saúde (SEMUS), através do Projeto Cidade Ativa.

O Varginha + Saudável tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis, fortalecendo a relação entre o corpo e a mente. Serão oferecidas diferentes atrações que prometem agradar a todos os públicos.

A programação diversificada é um dos destaques do evento. Além disso, o Varginha + Saudável contará com uma série de atendimentos na área da saúde, garantindo que os participantes tenham acesso a informações e serviços essenciais para cuidar do bem-estar. Profissionais da área estarão à disposição para oferecer orientações, realizar avaliações e tirar dúvidas, promovendo uma abordagem completa e abrangente sobre a importância de manter a saúde em dia.

O evento será no dia 2 de setembro, no Via Café Shopping Center, das 8h às 11h, para os participantes iniciarem o dia de maneira saudável e revitalizante. Marque essa data no calendário e convide amigos e familiares para participarem dessa experiência onde a alegria, a atividade física e a saúde se encontrarão em um só lugar.

SEMEL SELECIONA APOIO PARA REALIZAÇÃO DO VARGINHA MAIS SAUDÁVEL

A SEMEL está recebendo propostas de apoio aos eventos do Varginha + Saudável através de doações de produtos ou serviços como água, frutas, suplementos, protetor solar, barra de cereal, entre outros. O apoio não poderá ser em caráter financeiro.

Fonte: Prefeitura de Varginha