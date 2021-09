Varginha registra manifestação em prol de Jair Bolsonaro

No ato, os manifestantes pediram o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e o voto impresso.

Na manhã desta terça-feira (7), apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foram às ruas em Varginha e em diversas cidades do país. No ato, os manifestantes pediram o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e o voto impresso.

Em Varginha, a concentração de manifestantes teve início por volta das 10h, no trevo do aeroporto do município. Através de carreata e motociata, os manifestantes percorreram as principais ruas e avenidas de Varginha. O ato terminou na Concha Acústica, onde foram feitos discursos e executado o hino nacional.



Não foi divulgada a estimativa do público presente. Segundo a Polícia Militar, nenhuma ocorrência foi registrada durante o ato.

