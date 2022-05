Varginha registra geada e baixas temperaturas

Maria da Fé, Monte Verde e Caldas registraram as temperaturas mais baixas da região, sendo – 0,2°C, -0,6°C e – 0,9°C respectivamente.

Redação CSul / Foto: Guilherme Campos

Por dois dias as previsões apontavam possibilidade de geada na região, contudo somente as baixas temperaturas haviam sido registradas. Na manhã desta sexta-feira (20), os sul-mineiros se depararam com uma manhã gelada, algumas cidades da região chegaram a registrar geada e temperaturas negativas em algumas estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Em Varginha, foram registrados alguns pontos de geada, um deles foi no Bairro Vila Verde, enquanto na zona rural, a Fazenda dos Tachos e a região do Mascatinho também registraram o fenômeno. A mínima registrada no município foi de 4,1°C.

Foto da fazenda dos Tachos na manhã desta sexta-feira (20), em Varginha. (Foto: Tiago Resende)

Por volta das 10h, a temperatura, segundo o site Clima Tempo era de 12°C, com sensação térmica de 16°C.

Temperaturas mais baixas

Os municípios da região que, registraram as temperaturas mais baixas conforme o Inmet, foram Maria da Fé e Caldas, ambos com – 0,9°C, às 7h. Monte Verde, no distrito de Camanducaia, possivelmente teria registrado temperaturas negativas, porém segundo o Inmet, a estação meteorológica por lá apresentou problemas.

Conforme a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (Move), o distrito amanheceu com geada e os termômetros chegaram a marcar -0,6°C, pela madrugada.

Já em Caldas por volta das 6h, o município havia registrado – 0,5°C. Enquanto Maria da Fé, antes das 7h, registrou sua menor temperatura – 0,2°C. Naquela cidade, também foram registrados pontos de geada.

Clima em outros municípios

Outros municípios do Sul de Minas também tiveram uma manhã gelada. Na cidade de Passos, os termômetros chegaram a registrar 2,2°C. Enquanto as cidades de Machado e Passa Quatro, registraram 5,7°C e 8,2°C.

*Com informações G1 Sul de Minas