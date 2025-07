Varginha recebeu evento internacional de Capoeira

Varginha recebe 7ª edição das 12 Horas – Jogos Abertos de Capoeira com batizado, troca de cordas e campeonato ranqueado

Foto: Prefeitura de Varginha

Nos dias 18 e 19 de julho, Varginha (MG) foi palco de um dos maiores eventos de capoeira de Minas, reunindo nomes importantes da arte e centenas de participantes no 30º Batizado e Troca de Cordas e na 7ª edição das 12 Horas – Jogos Abertos de Capoeira.

O encontro teve caráter internacional, com a presença de dois contramestres vindos da Europa, sendo Sr. Willian Japonês da Alemanha e Sr George Cabeça da França que faz parte da escola UNIDADE, além de outros mestres, professores e alunos de diversos estados brasileiros. Durante o evento, foram realizadas aulas, oficinas práticas, técnicas de jogo e movimentação, e a aguardada competição dos Jogos Abertos de Capoeira.

O campeonato teve pontuação válida para o ranking do Volta ao Mundo Bambas (VMB), considerado o maior circuito de capoeira do mundo. As disputas foram divididas em categorias juvenil, adulto, alunos iniciantes e graduados, com premiação em dinheiro para os melhores colocados nas categorias masculinas e femininas dos graduados.

Autoridades locais prestigiaram o evento, como o prefeito Leonardo ciacci, a secretária de Turismo Rosana, a secretária interina da SEMEL, Laís e da Erika Tobias representando a Fundação Cultural. O setor empresarial também apoiou a iniciativa, com patrocínio de Wagner (Relojoaria Central), Marconi (diretor comercial da Porto Seco) e Altemir (diretor da Protense).

O evento foi organizado pelo mestrando Pé de Vento (Osvaldo Henrique) e contou com aulas ministradas por mestres consagrados, como Mestre Picapau, Mestre Aritana e Mestre Muralha, reafirmando a tradição e relevância do encontro na cena nacional da capoeira.

Mais uma vez, Varginha se destacou como referência no fortalecimento e valorização da capoeira, promovendo integração cultural, esporte e cidadania.

Fonte: Prefeitura de Varginha