Varginha receberá incentivo adicional do Ministério da Saúde

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Município de Varginha está entre os 23 municípios do Brasil que receberá incentivo adicional do Ministério da Saúde para a área de Vigilância Sanitária.

O recurso financeiro faz parte do Piso Variável de Vigilância Sanitária (PV-VISA) e será destinado aos municípios que participam de programas e projetos de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e que possuem as ações de inspeção de Boas Práticas de Fabricação delegadas.

A Portaria foi publicada no dia 23/09/2022 e o valor a ser destinado para o município de Varginha é de R$ 300.000,00. De acordo com a Portaria, no estado de Minas Gerais foram contemplados os municípios de Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa, Nova Lima, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Sete Lagoas e Varginha.

De acordo com o Secretário de Saúde Dr. Armando Fortunato, “esse incentivo é fruto da estruturação do Setor de Vigilância Sanitária e será de grande importância para o aperfeiçoamento da gestão, do planejamento e da execução das ações sanitárias no município de Varginha”.

A coordenadora do Setor de Vigilância Sanitária Sra. Nara Alvarenga Mendes Viana ressaltou que, “a implementação das ferramentas de gestão da qualidade garante uma maior eficiência, eficácia e efetividade nas ações executadas pelo Setor”