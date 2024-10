Varginha receberá exposição sobre imigrantes do café no evento Coffee Connect

Museu Internacional do Café trará exposição itinerante para Varginha, MG

Foto: Coffee Connect

A história da cafeicultura no Brasil se cruza com o desenvolvimento do país, em uma jornada longa, marcada por altos e baixos. E é justamente essa trajetória que todos poderão conferir na exposição “Imigrantes do Café” durante os três dias do Coffee Connect.

A exposição, organizada pelo Museu Internacional do Café, já percorreu várias cidades do país. O público terá a oportunidade de apreciar obras que retratam a trajetória dos imigrantes que vieram para trabalhar nas lavouras de café no Brasil. Depoimentos também explicam o caminho que muitos desses trabalhadores seguiram até chegarem às fazendas brasileiras.

“Essa exposição conta a trajetória e as memórias de milhares de imigrantes que desembarcaram no Porto de Santos e foram acolhidos na antiga hospedaria de imigrantes do Brás, em São Paulo”, explica Alessandra Almeida, diretora executiva do Museu Internacional do Café.

A antiga hospedaria do Brás foi um dos locais responsáveis por encaminhar milhares de imigrantes às fazendas de café no interior, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico do Brasil, impulsionado pelo crescimento da atividade cafeeira.

A exibição também trará detalhes sobre os processos de produção da época da chegada desses imigrantes. Além da exposição, Alessandra Almeida participará de um painel que debaterá a promoção dos cafés brasileiros no mercado global.

O Coffee Connect acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de novembro, no Centro de Excelência em Cafeicultura de Minas Gerais, em Varginha, no Sul de Minas. As inscrições podem ser feitas por aqui, com preços promocionais em celebração ao Dia Internacional do Café, comemorado na primeira semana de outubro.

O evento é uma realização da Plata Digital em parceria com o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais (CCCMG).

Fonte: Thamires Benetório / Play no Agro