Varginha recebe unidade da Rede de Atendimento Aqui Tem Sebrae

Novo espaço funciona na Associação Comercial e vai facilitar o acesso às informações e serviços para os empreendedores da cidade

Foto: Sebrae Minas

Donos de pequenos negócios de Varginha, no Sul do estado, contam com um novo local de apoio e incentivo ao empreendedorismo. Foi inaugurado na última segunda-feira (9/9), na sede da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha (ACIV), mais um ponto da Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae. A cerimônia de inauguração contou com a presença do vice-presidente do Sebrae Minas, Valmir Rodrigues da Silva, que, com autoridades e lideranças locais, realizou o descerramento da placa inaugural.

No espaço, empreendedores têm disponíveis informações sobre abertura de empresas e orientação de produtos e serviços disponibilizados pelo Sebrae Minas para a melhoria da gestão dos seus negócios. Também são ofertados, de forma presencial e facilitada, informações e conhecimento gerencial administrativo para o empreendimento, afim de torná-lo mais competitivo.

Com essa inauguração, Varginha passa a contar com duas unidades da Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae, sendo que o outro espaço é localizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

De acordo com o gerente da regional Sul do Sebrae Minas, Rodrigo Ribeiro Pereira, o novo ponto de atendimento amplia a parceria entre as duas entidades no fomento ao empreendedorismo, e geração de emprego e renda em Varginha. “A Aciv é parceira de longa data do Sebrae Minas e a Rede de Atendimento possibilitará o aumento de nossa capilaridade, ampliando os atendimentos aos empreendedores da nossa cidade. Além disso, será mais uma oportunidade de oferecer aos pequenos negócios locais o suporte necessário para boa gestão e sustentabilidade, sendo um local criado para promover conexão, troca de experiências e geração de oportunidades”, diz.

Fonte: Luciana Trindade / Sebrae Minas