Varginha recebe Selo Ouro pelo compromisso com a alfabetização

A Secretária Juliana de Paula Mendonça representa Varginha neste importante evento que celebra os avanços na educação, em todo o país, onde nosso município receberá o selo ouro.

A Secretária Municipal de Educação de Varginha, Juliana de Paula Mendonça, juntamente com a articuladora estadual do CNCA – Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Gisele Maria Martins, se encontram em Brasília nesta segunda-feira (10) para participar da cerimônia de entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. O evento, que contará com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, será realizado às 17h, na capital federal.

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, instituído pelo Decreto nº 12.191 de 20 de setembro de 2024, é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que visa reconhecer os esforços de estados e municípios na alfabetização de crianças na idade certa. A premiação é parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), lançado em 2023, com o objetivo de garantir a alfabetização de todas as crianças brasileiras.

Durante a cerimônia, serão homenageados os municípios que obtiveram o selo na categoria ouro e os estados que conquistaram as categorias ouro, prata e bronze. A Secretária Juliana de Paula Mendonça representa Varginha neste importante evento que celebra os avanços na educação, em todo o país, onde nosso município receberá o selo ouro.

A participação de Varginha na cerimônia de entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização destaca o compromisso da cidade com a educação de suas crianças. A presença da Secretária Juliana de Paula Mendonça reforça a importância da alfabetização na idade certa e coloca Varginha em evidência no cenário nacional.

