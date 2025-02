Varginha recebe novo helicóptero do Corpo de Bombeiros

Governo de Minas Gerais entrega mais dois helicópteros para reforço do Suporte Aéreo Avançado de Vida.

Foto: Corpo de Bombeiros

O Governo de Minas segue ampliando a estrutura do Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV), com a entrega de mais dois helicópteros para reforçar o atendimento aeromédico e de emergência no estado. A entrega foi realizada nesta quinta-feira (13/2), na base do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), em Belo Horizonte, pelo governador Romeu Zema, ao lado do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, e da comandante-geral do CBMMG, coronel Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan.

As aeronaves do modelo EC145-D3 foram adquiridas com recursos do Fundo Estadual de Saúde, num total de R$164 milhões investidos, sendo R$82 milhões cada. Com essa aquisição, o Estado fortalece a capacidade de resposta em situações de urgência e emergência, garantindo mais agilidade no transporte de pacientes e na realização de operações de resgate e salvamento.

Maior serviço aeromédico do SUS no Brasil.

O Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV) é o maior prestador de serviço aeromédico do SUS no Brasil, resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o CBMMG e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por meio dos consórcios regionais de saúde. A SES-MG é responsável pela aquisição e manutenção das aeronaves, enquanto o CBMMG fornece pilotos, copilotos e operadores aerotáticos especializados em salvamento, garantindo a segurança e eficiência das operações.

A escolha das bases de operação leva em conta diversos fatores estratégicos, como a infraestrutura aeroportuária, a presença de batalhões do CBMMG, a densidade populacional e a distribuição geográfica do estado, garantindo que o serviço beneficie o maior número possível de mineiros.

Helicóptero destinado à 2ª Companhia Especial de Operações Aéreas – Varginha.

Um dos dois helicópteros recentemente adquiridos será destinado ao Sul de Minas, na 2ª CEOA em Varginha. A aeronave, modelo EC145-D3 que tem a capacidade de transportar até dois pacientes, permanecerá em operação na unidade, fortalecendo o atendimento aeromédico na região.

Antes de iniciar as atividades, pilotos, copilotos, operadores aerotáticos e operadores de suporte médico do SAMU passarão por um programa de treinamento especializado. A capacitação abrangerá procedimentos de segurança, manobras de voo, operação de equipamentos embarcados e protocolos de atendimento aeromédico. Esse processo visa garantir a eficiência e segurança das missões de resgate e transporte de pacientes.

O EC145-D3 é uma das aeronaves mais modernas disponíveis, equipada com tecnologia de ponta que proporciona maior segurança e eficiência tanto para a equipe quanto para os pacientes atendidos.

Fonte: Corpo de Bombeiros