Varginha recebe mostra de profissões “UNIFAL-MG Para Você” em outubro

As escolas interessadas em levar os estudantes têm até o dia 30/09 para se inscreverem

Foto: UNIFAL-MG

No dia 09 de outubro de 2024, a UNIFAL-MG realizará mais uma edição do “UNIFAL-MG Para Você“, uma mostra anual de profissões que tem como objetivo estreitar o diálogo entre a Universidade e as escolas da cidades de Varginha e outras localidades da região. A iniciativa visa auxiliar estudantes do Ensino Médio e de cursos preparatórios na escolha de suas futuras profissões.

Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de conhecer os cursos de graduação oferecidos pela UNIFAL-MG por meio de estandes informativos e visitas guiadas pelo campus da Universidade. A programação inclui oficinas, atividades culturais e tours pelos espaços acadêmicos, como laboratórios e salas de aula, oferecendo uma experiência imersiva na rotina universitária.

Segundo Geraldo José Rodrigues Liska, coordenador da proposta, a estrutura do evento mantém o formato do ano anterior, no qual os estandes dos cursos funcionam como pontos de partida para explorar outros espaços da Universidade. “A partir dos estandes, os participantes podem ser convidados a conhecer os mais diferenciados espaços da Universidade, como os laboratórios e as salas de aula, incluindo atividades divertidas pensadas para o público da Educação Básica”, explicou.

Nesta edição, a mostra também reforça a adesão crescente das escolas da região, com uma ampliação significativa no número de instituições participantes. “Percebo que a cada ano novas escolas passam a aderir à programação, além de estarmos cada vez mais aumentando nosso raio de alcance e atraindo escolas cada vez mais distantes”, comentou Geraldo Liska. Ele destacou que há uma “cultura sendo consolidada”, em que escolas entram em contato antecipadamente para garantir sua participação, mostrando o fortalecimento do vínculo entre a Universidade e a Educação Básica.

Até o momento, mais de 2 mil participantes confirmaram presença, sendo 46 escolas inscritas, de 25 cidades diferentes, entre elas: Alfenas, Brazópolis, Goncalves, Alterosa, Divisa Nova, Campo Belo, Campos Gerais, Campo do Meio, Caxambu, São Lourenço, Monsenhor Paulo, Varginha, Itamonte, Poço Fundo, Poços de Caldas, Paraguaçu, Cruzília, Conceição do Rio Verde, Fama, Ouro Fino, Piumhi, Nepomuceno, Pouso Alto, entre outras.

O “UNIFAL-MG Para Você” acontecerá em três campi da Universidade, com uma programação interativa e diversificada. As atividades são livres, permitindo que os participantes escolham quais estandes e oficinas desejam visitar, com o auxílio de monitores.

Confira a programação:

08 de outubro – Campus Poços de Caldas: das 09h às 12h e das 13h às 16h

09 de outubro – Campus Varginha: das 08h às 12h

10 de outubro – Campus Sede Alfenas: das 09h às 12h e das 13h às 16h

Durante os três dias, além da apresentação dos cursos de graduação e projetos, serão realizados tours pelos campi, oficinas e atividades culturais que proporcionarão aos participantes uma amostra do que é a vivência universitária. O evento é realizado pelas comissões constituídas nos três campi da Instituição (Alfenas, Varginha e Poços de Caldas) e conta com o apoio das diretorias das unidades acadêmicas, coordenações de cursos e de diversos setores da Universidade, como a Reitoria, Diretoria de Processos Seletivos (DIPS), Núcleo de Tecnologia de Informação (NTI), Pró-Reitoria de Administração e Finanças (Proaf), Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (Prace), Diretoria de Comunicação (Dicom), Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec).

Atividades culturais

Como em todos os anos, os três campi da UNIFAL-MG contarão com atividades culturais oferecidas durante a mostra de profissões. Confira, abaixo, a programação completa das ações culturais:

