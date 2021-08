Varginha recebe líder da Philips Domestic Appliances na América Latina

Na reunião, a direção da Philips apresentou os projetos que estão sendo desenvolvidos no município, além de outros projetos em estudo que podem ser implementados.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Durante essa semana, o prefeito de Varginha, Vérdi Melo e o secretário de desenvolvimento econômico, Juliano Cornélio, receberam o Líder da Philips Domestic Appliances na América Latina, Alexandre Escorel e o diretor da unidade Philips Varginha, Luiz Fernando Figueiredo.

Na reunião, a direção da Philips apresentou os projetos que estão sendo desenvolvidos no município, além de outros projetos em estudo que podem ser implementados.

Segundo Vérdi Melo, ter a Philips em Varginha é motivo de orgulho e de grande importância social e econômica para a cidade.

De acordo com Juliano Cornélio, é de suma importância a aproximação da empresa com a secretaria de desenvolvimento econômico, bem como com o hub de inovação, estreitando as parcerias em prol do município.