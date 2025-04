Varginha recebe Fórum Regional de Cultura Cafeeira nos dias 22 e 23 de maio

Os participantes poderão desfrutar de experiências gastronômicas únicas, promovendo a harmonização do café com a culinária local.

Foto: Sistema Faemg Senar

O Centro de Excelência em Cafeicultura de Varginha será palco do Café com Tudo – Fórum Regional de Cultura Cafeeira da Microrregião de Varginha, nos dias 22 e 23 de maio. Serão realizadas palestras enriquecedoras, que promoverão o turismo, cultura, gastronomia, música, arte, hospitalidade, turismo, comércio, desenvolvimento, networking, inovação e o fomento econômico do sul de Minas Gerais.

De acordo com o organizador do evento, André Yuki, as inscrições gratuitas e a programação completa serão divulgadas em breve, nas redes sociais da ACIV. Toda a população de Varginha e região estão convidadas para participar deste grande evento!

“A 7ª edição do Café com Tudo em Varginha é um evento icônico que fortalece a cultura cafeeira e a economia regional. Com palestras, workshops, exposições fotográficas e feirinhas de produtos, o evento celebra a história e a produção do café na região. Os participantes poderão desfrutar de experiências gastronômicas únicas, promovendo a harmonização do café com a culinária local. Além disso, a Rota do Café destaca as fazendas centenárias, oferecendo roteiros turísticos que mergulham na riqueza cultural e histórica do café. Este projeto visa gerar empregos e democratizar o acesso aos bens culturais, consolidando Varginha como um importante polo cafeeiro.”, explicou Yuki.

As áreas culturais do fórum envolvem a gastronomia, com foco na cultura cafeeira e na culinária regional; patrimônio cultural, enfatizando a história e a importância do café na região; artes visuais, incluindo exposições de arte relacionadas ao tema do café; música, com apresentações musicais que celebrem a cultura local; literatura, com sessões de leitura e discussões sobre obras literárias que abordem a cultura e a história cafeeira da região; feirinha com venda de produtos locais à base de café, uma excelente maneira de apoiar produtores locais e desfrutar de delícias únicas e o relacionamento cultural com o Conselho Deliberativo da Fundação Cultural, Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Sistema S (Senac, Senai, Senar e Sebrae), Secretária de Turismo, associações e sindicatos.

“Além disso, a realização de feirinhas incentivará o turismo e o comércio regional, gerando novas oportunidades de emprego e renda, principalmente para o terceiro setor, e as atividades educativas e experiências gastronômicas proporcionarão conhecimento e capacitação aos participantes, fortalecendo a cadeia produtiva do café e promovendo a inovação no setor”, ressaltou o organizador.

O projeto está sendo executado com recursos do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, com o apoio do Sicoob Credivar, FBHA, CCCMG, Sicredi, Abrasel e SEHAV, realização do Governo de Minas Gerais – Governo Diferente Estado Eficiente e correalização da ACIV.

Fonte: Ana Luísa Alves