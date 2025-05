Varginha recebe encontros para valorização da Folia de Reis e das religiões de matriz africana

A proposta é promover um momento de escuta e troca de saberes, articulando estratégias para valorizar e preservar as tradições de matriz africana e afro-brasileira no município

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, realiza nos dias 16 e 17 de junho dois encontros dedicados à escuta, ao diálogo e à construção coletiva de políticas culturais voltadas à preservação das tradições populares. Os eventos serão realizados no Museu Municipal, localizado na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro.

No dia 16/06 (segunda-feira), às 19h, o convite se estende a todas as lideranças e representantes das religiões de matriz africana para uma reunião voltada à discussão de ações de salvaguarda dos terreiros e ao fortalecimento do processo de patrimonialização desses espaços sagrados. A proposta é promover um momento de escuta e troca de saberes, articulando estratégias para valorizar e preservar as tradições de matriz africana e afro-brasileira no município. A presença das comunidades de terreiro é fundamental para que as decisões reflitam suas realidades e necessidades.

Já no dia 17/06 (terça-feira), às 19h, o encontro será voltado às Companhias de Reis de Varginha, com o objetivo de fortalecer as tradições populares locais. Na ocasião, será discutido o processo de revalidação do registro das Folias de Reis como Patrimônio Cultural Imaterial de Varginha. Também será realizada uma oficina sobre as canções tradicionais da folia e o cadastramento das companhias interessadas em integrar o Cadastro Municipal de Cultura.

De acordo com Marquinho Benfica, diretor-superintendente da Fundação Cultural, “as iniciativas reforçam o compromisso com a valorização da diversidade cultural e com o reconhecimento das expressões que formam a identidade de Varginha. A Fundação Cultural destaca que os encontros são abertos e reforça a importância da participação ativa das comunidades envolvidas”.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha